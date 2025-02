Lo Monaco: "Il Napoli è stato poco avveduto nel mercato di gennaio! Ecco chi vincerà lo Scudetto"

Pietro Lo Monaco direttore generale di grandissima esperienza ha parlato di vari argomenti nell'intervista a Tuttomercatoweb.com. Dai problemi della Fiorentina ("non mi accodo alle critiche al tecnico, è giovane e a volte può avere qualche lacuna ma non dimentichamo che la Fiorentina è sesta ed è stata molto rinnovata, è una rosa che deve crescere") per poi soffermarsi sulla lotta scudetto: "Ero convinto che la Juve battesse l'Inter, è una dimostrazione che tutti possono perdere con tutti. Il campionato si deciderà all'ultimo e vincerà chi ha i nervi saldi".

Chi li ha ad oggi?

"Il Napoli sta accusando una carenza di organico, sono stati poco avveduti nel mercato di gennaio. Poggia il suo gioco sulle mezze ali che hanno bisogno di rifiatare, ma non c'è qualcuno che li possa sostituire. In ogni caso il Napoli ha una sua essenza, una sua sostanza e una sua forza. Con l'Inter sarà lì fino alla fine, l'Atalanta invece ha la forza dei nervi distesi".

Parma a Chivu, che scelta è?

"Non ha allenato granché finora, è un po' una scommessa. Quando ti devi salvare devi fare appello a tutte le risorse. E' un tecnico giovane che può portare entusiasmo ma l'esperienza per la lotta per salvarsi gli manca".

