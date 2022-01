Calciomercato Napoli - Pietro Lo Monaco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Avrei fatto il sacrificio per Julian Alvarez. Tagliafico e Olivera non mi colpiscono, uno va verso i 30 anni, mi sembra Mario Rui la vendetta. Non credo possano portare miglioramenti in un ruolo dove da anni il Napoli fa fatica ad esprimersi al meglio".