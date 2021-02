Lo Monaco a CN24: "Il Napoli si porta dietro problemi mai risolti prima: Gattuso poco lucido a fine gara"

Napoli Calcio - Pietro Lo Monaco ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Ho visto solo il primo tempo della gara di Bergamo, l'Atalanta ha meritato il vantaggio e c'è poco da discutere. In questo momento gli orobici sono una squadra più pronta rispetto agli azzurri. Vedo un Napoli con dei problemi che si porta dietro da tempo e non si esprime al cento per cento delle sue potenzialità. Le prestazioni riflettono il senso di inquetudine che viene regitrato a tutti i livelli tra società, direzione ed allenatore.

Le dichiarazioni di Gattuso a fine gara denotano una mancanza di lucidità. Il Napoli deve limitare tutte queste voci intorno all'allenatore per dargli forza almeno fino alla fine del campionato. Ora subentra anche uno scoramento psicologico dopo queste sconfitte. Si è lasciato adito a troppe chiacchiere che hanno indebolito la squadra".