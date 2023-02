Lo juventino Zuliani: "Classifica di Serie A falsata da una sentenza"

Claudio Zuliani scrive nel suo editoriale di TJ:

"Che senso ha la vittoria bianconera all’Arechi in un campionato che vede la classifica falsata da una sentenza, speriamo momentanea, indirizzata da PM, giudici, membri della corte di cui è nota la sciarpa al collo?Con che spirito i tifosi, i giornalisti, i giocatori si approcciano ad una partita il cui risultato potrebbe valere per la lotta alla salvezza oppure per una rincorsa ai posti che valgono la qualificazione delle prossime coppe europee? È tutto molto strano e quindi molto italiano".