Lo juventino Alessandrelli: "Sono un ammiratore di Koulibaly, i bianconeri dovrebbero prenderlo!"

Ultime notizie calcio Napoli - Giancarlo Alessandrelli, ex portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"In difesa qualcosa non ha fuzionato, magari certi meccanismi che voleva Sarri forse hanno confuso i giocatori, del resto cambiare non è facile e ci vuole tempo. Se si rafforza dietro, la Juve non farebbe male, magari prendendo un centrale. Io sono un ammiratore di Koulibaly, ci vuole qualcuno che sia una roccia come Chiellini. De Ligt è giovane ma può diventare il più forte difensore che ci sia. E servirebbe un centrocampo più cattivo e con giocatori che si buttino dentro per provare a segnare".