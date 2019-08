Del Genio: "Llorente va preso subito, non capisco il temporeggiamento del Napoli"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24.it.

"Llorente? Non abbiamo un giocatore che fa salire la squadra, uno che possa spizzare di testa, lui è più prima punta di tutti i nostri attaccanti. Ha un gran tiro, sa fare gol, ma far salire la squadra, tenere palla, non mi sembrano i pezzi forti di Milik. In certe situazioni è utile avere un giocatore di queste caratteristiche. Llorente verrebbe a fare l'alternativa di Icardi o Milik, ma secondo me va preso in ogni caso, non capisco perchè si stia temporeggiando. Fernando Llorente va preso subito. Non vedo il collegamento con la storia di Icardi".