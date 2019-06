Livorno, Protti: "James ha qualità enormi, da scuot gli diedi 10 quando era al Porto! Bogdan pronto per la Serie A ma..."

Igor Protti, ex calciatore e club manager del Livorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“James è un giocatori con qualità enormi, quando giravo da scout fu l’unico giocatore a cui diedi 10.Bogdan ha una eccellente struttura fisica ma è molto rapido ed aggressivo. Con noi ha fatto molto bene in una difesa a tre sul centrosinistra, pur essendo di piede destro. Ha notevoli margini di miglioramento ed è pronto per la Serie A. Napoli, poi, punterà ad un campionato importantissimo, avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi. E’ molto forte per tutti gli aspetti”.