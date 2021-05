Nel suo libro Virgil van Dijk ricorda la partita Liverpool-Napoli. The Guardian riporta in estratto del racconto del difensore: "Giocavamo contro il Napoli che aveva bisogno di vincere. Eravamo in vantaggio di 1-0 e finimmo sotto una grandissima pressione. Pensavamo ‘un gol e siamo fuori’. Allison fece quella parata assurda. Corsi da lui, festeggiando con lui come se avesse segnato un gol. Quella parata ci ha fatto vincere la Champions League"