Jurgen Klopp ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Tutte le voci che sento in questi giorni, che mi legano alla Juventus, sono stupidaggini. Non c'è nulla di vero, non lascerei mai il Liverpool, non ho motivi. L'Italia è un Paese bello, la Serie A è un bel campionato e lo conosco, è interessante".