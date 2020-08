Ultime notizie calcio. Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool campione d'Inghilterra in carica, non esclude il ritiro alla fine del suo contratto con i Reds (ha firmato fino al 2024). Ecco le sue parole al sito tedesco Sportbuzzer:

"Mi prenderò un anno di pausa e poi mi chiederò se mi manca il calcio. Se non lo faccio, allora sarà la fine per Jurgen Klopp come allenatore".