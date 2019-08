Tom Werner, presidente del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiaraziuoni a The Athletic: "Penso che la scorsa stagione in Inghilterra sia stata molto positiva per questo sport, con il duello tra Liverpool e Manchester City. È importante per la Premier League che ci sia la vera competizione. Non vogliamo un campionato come la Serie A in cui la Juventus vince ogni anno senza alcuna competizione"