Liverpool Echo, Gorst a CN24: "Potrebbe essere un Liverpool meno offensivo: la passata stagione, la peggior partita dell'anno"

Ultime calcio Napoli - Paul Gorst, giornalista di Liverpool Echo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“In questo momento il Liverpool è tra le prime quattro d'Europa. Superiore al City, almeno in Premier. Squadra fantastica, non è cambiata molto perchè è già una squadra fantastica. Il presente è florido, sono arrivati alcuni giovani in prospettiva futura. E' uno squadrone. Il Liverpool, contro il Napoli la passata stagione, fece la peggiore partita dell'anno. Credo si possa vedere una squadra meno offensiva al San Paolo. Comunicato? Sembrava avere toni molto forti, ma non sono mai stato a Napoli e non posso esprimermi".