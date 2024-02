Lipsia, Elmas ci crede: "Possiamo battere il Real Madrid e passare il turno al Bernabeu!"

Ultime news UEFA Champions League - L'ex Napoli Eljif Elmas, centrocampista del Lipsia, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid in UCL:

"Le partite si giocano sempre fino al 90′. Abbiamo fatto una grande gara, ora andremo a Madrid per divertirci e per giocare a calcio: speriamo di poter ribaltare il risultato di oggi là. Secondo me possiamo farcela, siamo una squadra giovane che pensa sempre a vincere: daremo tutto per battere il Real Madrid, non sarà una missione impossibile. Ci proviamo almeno, daremo il massimo".