Lippi: "Mazzarri? Sta facendo di necessità virtù. E' questa la strada da intraprendere per fare bene"

Marcello Lippi, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Era difficile per il Napoli confermarsi dopo lo scorso anno. Sono contento per Spalletti, è un professionista molto preparato e dopo lo scudetto è stato premiato anche con la panchina d'oro. Sono felicissimo anche per Napoli, dove sono stato poco ma bene, hanno meritato il successo della passata stagione Mazzarri? Sta facendo di necessità virtù. E' questa la strada da intraprendere per fare bene, infatti sta ottenendo risultati importanti. Bisogna lottare ma con ottimismo, sia in campionato che in Champions League. Chi vincerà il campionato quest'anno? Credo si deciderà tutto all'ultima giornata. Per me nessuna tra Juventus e Inter parte favorita, sono alla pari"