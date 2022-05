Lippi e il nuovo aneddoto sul 2006: "Feci abbassare i pantaloni ai miei giocatori"

Ultime calcio - Sono passati 16 anni dalla notte di Berlino nella quale l'Italia conquistò contro la Francia il suo quarto titolo Mondiale. Marcello Lippi, ospite al convegno "Leadership, sport e lavori di gruppo" di Unint, l'università degli studi internazionali di Roma, ha rivelato un nuovo aneddoto:

"Accanto al campo d'allenamento c'era una pinetina. Mentre i ragazzi palleggiavano aspettando l'inizio dell'allenamento vidi tra gli alberi come dei flash. E pensai che qualcuno ci stesse facendo delle foto pensando che stessimo svolgendo del lavoro tattico. Chiamai la squadra e gli dissi che avevo visto delle luci nella pinetina. Gli dissi di metterci tutti in piedi, girati di spalle verso la pinetina e gli feci abbassare i pantaloni. Il fatto che in questi anni non sia mai venuta fuori una fotografia dell'Italia a culo nudo vuol dire che non c'era nessuno. Ovviamente il gesto è stato accompagnato da una grande risata, per farvi capire la serenità e lo stato d'animo che c'era con grande unità di intenti".