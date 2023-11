Lione, Grosso è infuriato: "Inaccettabile dover tornare a giocare a Marsiglia"

Porta ancora sul volto i segni, Fabio Grosso, che non ha certo dimenticato quanto accaduto a Marsiglia poco prima della gara, che non si è disputata, tra l'OM e il Lione. I tifosi di casa hanno infatti colpito il pullman degli ospiti con una sassaiola rompendo i vetri e ferendo anche l'allenatore all'occhio. In merito il Lione aveva avanzato la richiesta di recuperare la gara in campo neutro ma la Commissione Disciplinare della Lega calcio francese (LFP) non solo ha deciso di farla giocare a Marsiglia, il prossimo 6 dicembre, ma non ha intrapreso nessun provvedimento disciplinare in merito.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie Fabio Grosso che ha così commentato in conferenza stampa: "Ero abbastanza sicuro che non saremmo dovuti tornare lì. Ma ho visto che non è così al momento. Spero che prendano un'altra decisione perché quello che è successo è qualcosa di molto, molto serio. Non è normale, non può passare come una cosa normale". A riportare la notizia è l'edizione online del Corriere dello Sport.