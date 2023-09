Lindstrom in Danimarca: "Che bello poter aiutare il Brondby, è la mia seconda casa!"

Jesper Lindstrom è tornato in Danimarca per rispondere alla convocazione in Nazionale e ne ha approfittato per rilasciare una lunga intervista al magazine danese Tipsbladet, durante la quale ha raccontato il suo approdo a Napoli e non solo.

Tra le altre cose, a Lindstrom è stato chiesto di parlare del Brondby, suo club d'origine al quale spetterà una parte della somma investita dal Napoli per acquistarlo. Lindstrom ne parla con entusiasmo: "È fantastico, mi fa piacere pensare di essere uno dei giocatori che aiutano il club nel suo percorso finanziario. Con la mia vendita hanno guadagnato dei soldi. Vincere l'Europa League con l'Eintracht gli ha portato dei soldi. Ora sono stato venduto di nuovo ed è successo ancora. Ovviamente sono felicissimo di poter contribuire così".

Lindstrom confessa di aver approfittato del suo ritorno in Danimarca per andare a salutare i suoi vecchi compagni di squadra: "Ieri sono passato anche io per salutarli, abbracciarli tutti e ricevere i complimenti. È sempre bello poter aiutare Brondby, perché è la mia seconda casa. È da lì che vengo e i miei genitori continuano a stare lì. Quindi sono follemente felice".