Lindstrom svela: "Ecco per quale squadra tifavo da ragazzo! Gerrard il mio idolo" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Jesper Lindstrom, in un'intervista alla SSC Napoli, racconta per la squadra tifava da ragazzo e quale calciatore era il suo idolo:

"Da bambino ero pieno di energia, come adesso. E' come se fossi ancora un bambino, credo che molte persone lo pensono. Sono sempre sorridente, penso sempre a divertimi con i miei amici e la mia famiglia, sono sempre felice e cerco di dare il massimo.

Quando ero piccolo ammiravo molto Gerrard del Liverpool perché ero un tifoso del Liverpool. Ora lui ha smesso di giocare e ora non ho un vero e proprio idolo. Penso solo a me stesso e alla squadra, voglio solo giocare a calcio e al momento non ho un idolo".