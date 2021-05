Lille, Galtier: "Ho diverse proposte: c'è anche il Napoli, sto decidendo"

Napoli Calcio - Il Napoli pensa anche a lui per la panchina. A proposito di questo, l'allenatore del Lille, Christophe Galtier, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rmc:

“Ho parlato con il club questa mattina e ieri. Siamo in un periodo di festeggiamenti. Ci vediamo a fine giornata o domani. Non ho ancora preso la mia decisione. Non ci sono solo Lione e Nizza, anche il Napoli, tra gli altri. Mi piace la Francia. Abbiamo discusso due mesi fa con il presidente, abbiamo parlato del futuro. La mia decisione non è stata presa, discuteremo, vedremo”.