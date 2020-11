L’ex arbitro Iannone a CN24: "Il primo giallo a Bakayoko è discutibile! Sulla gomitata Ibra-Koulibaly condotta scorretta dello svedese, ci stava il giallo"

L’ex arbitro Antonio Iannone è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La moviola di Napoli-Milan? Bakayoko cerca di giocare la palla sul primo giallo, ci riesce e va ad impattare con l’avversario: Valeri è posizionato bene, ma a mio avviso forse non ha l’angolo migliore per apprezzare l’intervento pulito del calciatore del Napoli, opta per l’intervento e lo apostrofa come imprudente. Ovvero un giocatore che vuole giocare il pallone e mette a rischio l’avversario, sanzionandolo con il fallo e con il cartellino. Diventa discutibile come scelta perchè il calciatore del Napoli cerca di giocare il pallone e ci riesce, ciò che succede dopo è immediato e porta Valeri, non posizionato con un angolo tale da fargli comprendere senza esitazione la pulizia dell’intervento, a prendere la decisione presa. Non è facile come scelta tecnica, però purtroppo con il supporto visivo ci rendiamo conto che questo viene rimarcato: la decisione di Valeri resta discutibile. Nella scelta complessiva dell’espulsione, inevitabilmente il primo giallo fa la differenza perchè condiziona la scelta complessiva, e condiziona il Napoli che si ritrova in inferiorità numerica.

Il contrasto aereo tra Ibrahimovic e Koulibaly con la gomitata dello svedese? Io credo che sia un errore la valutazione di Valeri, mi sento di sottolinearlo perchè la giocata aerea del milanista è in elevazione: che il gomito sia largo credo sia un elemento che va comunque valutato, nella dinamica del contrasto e della giocata va ad impattare sul viso di Koulibaly. Valeri avrebbe dovuto fermare il gioco, fischiare calcio di punizione ed ammonire, a mio avviso, Ibrahimovic per una condotta scorretta. È il mio punto di vista, certo: Ibrahimovic non vuole esercitare condotta violenta, cerca di giocare il pallone ed è un contrasto aereo difficile da valutare se non ci sono condizioni chiare ed elementi inequivocabili. Io questi ieri sera non li ho visti, ho letto alcuni parlare di gomiti larghi ma chi ha giocato a calcio sa benissimo che per elevarsi ha bisogno delle braccia, a maggior ragione se di una stazza come quelle di Ibrahimovic. Che il braccio impatti su Koulibaly fa rumore, ma la volontà di voler esercitare violenza no. Se per condotta pericolosa parliamo di cartellino giallo per imprudenza, sono d’accordo. Se intendiamo altro, l’alternativa è la condotta violenta ed espulsione"