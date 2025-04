Lerda: "Gli intoppi sono dietro l'angolo, Conte sa bene..."

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Lerda, allenatore del Potenza ed ex tecnico del Torino:

“Gli intoppi sono sempre dietro l’angolo, il Torino è vero che non è in alto in classifica, ma sta bene e non esistono partite facili, lo sa bene Antonio Conte. Anche col Torino la gara è delicata. Dopo la sconfitta dell’Inter col Bologna però bisogna essere molto ottimisti perché è vero che mancano 5 partite, ma se dovessi scommettere un euro, lo farei sul Napoli. Alla fine di una stagione così logorante, bisogna essere sereni e non pensare al mercato di gennaio, agli errori fatti o a quello che si poteva fare, si è in ballo e bisogna ballare. La gente contesta Cairo, ma non è semplice raggiungere gli obiettivi perché il campionato è sempre più competitivo, basti vedere Atalanta, Bologna, Fiorentina. Per stare in Europa c’è bisogno di maggiori investimenti, più un settore giovanile in cui si deve lavorare in una certa maniera”.