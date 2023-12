Lepore: "Ho intervistato Boateng, il Napoli lo sta valutando"

Lorenzo Lepore, giornalista, ha riportato su Twitter una notizia su Jerome Boateng seguito anche dal Napoli: "Ieri ho avuto modo di intervistare il campione, Jerome Boateng. Nel pezzo ho anche aggiunto che ci sono 3 club italiani che stanno valutando un suo possibile arrivo. I club sono: Roma, Napoli (che aveva già sondato questa ipotesi la scorsa estate) e la Fiorentina monitora la situazione(più defilata rispetto alle altre due).

Al momento non ci sono contatti e non c'è un'offerta concreta da nessun club, il calciatore sta aspettando il progetto più adatto a lui e sta vagliando anche l'ipotesi del Medio Oriente, come ho riportato ieri",