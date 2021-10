Leicester, Rodgers: "Vincendo ci siamo tirati fuori da un fosso, è un grande successo!"

Ultime notizie calcio Napoli - Brendan Rodgers, allenatore del Leicester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine della partita contro lo Spartak Mosca:

"Sono soddisfatto del risultato, è stata una grande vittoria, e soddisfatto della mentalità da rimontare. Sono soddisfatto del secondo tempo perché abbiamo mostrato più aggressività. E sono super soddisfatto di Patson Daka dopo i suoi quattro gol. E' stata una grande vittoria. Siamo venuti fuori da una vittoria nel fine settimana, e rimontare e segnare quattro gol mostra lo spirito, i giocatori non si sono mai dati per vinti. È stata una partita enorme per noi in termini di fase a gironi. Ho ritenuto che fosse decisivo vincere stasera. Ci siamo tirati fuori da un fosso. Abbiamo 25 sostenitori, li benedica, quindi dobbiamo dargliene di più. Dobbiamo mandarli via con qualcosa".