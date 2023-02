Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, è intervenuto in diretta su Twitch al canale della Gazzetta dello Sport:

"Dispiace. Io da juventino, e ho vestito il bianconero per 7 anni, non vedo l'ora dopo le indagini che tutti dicano: 'Non è successo niente, è tutto regolare'. Ma se così non fosse sarei il primo ad essere dispiaciuto perché ho vissuto la tristezza di quel momento".