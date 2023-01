Legrottaglie: "Danilo potrebbe scalare su Kvaratskhelia, non credo che Allegri cambierà le sue tattiche"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore di Juventus e Milan Nicola Legrottaglie, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli-Juventus miglior attacco contro miglior difesa? Non credo che Allegri cambierà le sue tattiche, ma il Napoli non è come le altre: dargli il predominio a centrocampo non è il top, per questo immagino di vedere dal primo minuto sia Di Maria sia Chiesa. Mi aspetto che Allegri durante la partita cambi situazioni tattiche, difendendo in un modo ed attaccando in un altro. Non credo che la Juve si abbasserà così tanto con i quinti di centrocampo: il Napoli è forte nella riaggressione, i bianconeri potrebbero aspettare troppo e caricarsi mentalmente. Danilo potrebbe scalare su Kvaratskhelia, per non perdere troppo campo contro il palleggio degli azzurri”