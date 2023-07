Legabasket, Gandini: "Spalletti? Nel 2017 alla Roma provammo a convincerlo a restare, ci disse..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente della Legabasket Umberto Gandini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Garcia l’ho conosciuto da avversario, mi fido delle scelte di Aurelio De Laurentiis. Lo scudetto del Napoli può essere definito un capolavoro, Spalletti ha lavorato con una struttura ben definita ed è stata la sublimazione della sua capacità di gestione e di allenatore qual è. Se fossi stato De Laurentiis avrei fatto di tutto per tenere Spalletti? Dipende dai rapporti personali tra due grandi personaggi, ricordo che quando era in scadenza di contratto alla Roma nel 2017 provammo a convincerlo a restare, ma per lui era un capitolo chiuso e non ci fu possibilità di cambiare idea”