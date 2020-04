Lega Serie C, Ghirelli: "Ripresa dei campionati? Si ripartirà quando l'autorità sanitaria darà il via libera, dobbiamo tener conto del virus"

Ultime notizie calcio - Francesco Ghirelli, presidente della Lega Serie C, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ripresa dei campionati? Lo ha spiegato bene Gravina: si ripartirà quando l’autorità sanitaria lo permetterà. Penso che c’è una catena di comanda che è determinata da autorità scientifiche, Governo, CONI e FIGC. Questa catena di comando deve tenere conto del virus che gira per l’Italia e per il mondo, finché non lo avremo sconfitto ci troviamo di fronte a delle date che vanno fatte ma che hanno poco valore. Una volta che vengano date delle indicazioni, io obbedisco e poi farò delle valutazioni relative alla Serie C. Le misure relative ai club di Serie A non possono essere attuate anche in Serie C. E’ un problema che avremo per molti mesi, fino al vaccino. Fino a questo momento è stato Gravina a trattare con Spadafora per avere una interlocuzione da sistema. Al Governo non ho nulla da rimproverare, il mio ruolo è quello di combattere per avere i provvedimenti di cui abbiamo bisogno. Poi io non sono in Parlamento né nelle segrete stanze, ci sono ruoli diversi. Io devo avere un piano B ed è relativo ad un piano di crisi. Siamo l’unica Lega ad aver presentato un patto economico conservativo rispetto ai danni e li abbiamo proiettati sulla stagione 2020/2021. Partite in Lombardia? La cosa mi angoscia... E' un problema serio dire alle squadre lombarde che tra dieci giorni si gioca. Come faccio a dirlo al presidente della Pergolettese, della Feralpi Salò? Noi, come Lega Serie C, ci siamo fermati a febbraio e mi dicevano che ero avventato. Avrei preferito avere torto in questo caso".