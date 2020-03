Lega Serie B, il resp. comunicazione: "Rinvii avrebbero condizionato i risultati, nostra scelta autonoma. Interessi differenti rispetto alla Serie A" [ESCLUSIVA]

Ultime notizie calcio Napoli - Alberto Monguidi, responsabile della comunicazione della Lega Serie B, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Ci è stata offerta la possibilità di giocare a porte chiuse ed abbiamo deciso di seguire questa strada mentre la Lega Serie A ha preso un’altra decisione. Danno d’immagine giocare a porte chiuse? In Serie A ci sono altri interessi rispetto alla Serie B, sono scelte che spettano alla singola Lega. Degli spostamenti in Serie B avrebbero causato dei tour de force che avrebbero condizionato il risultato. Abbiamo messo sul piatto della bilancia le varie possibilità ed i club hanno deciso di giocare. La scelta è stata fatta da tutti i club in maniera unanime”.