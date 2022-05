Lega Serie A, Casini: "Cambiare format Coppa Italia? Modello FA Cup è lontano per un fatto culturale"

Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Cambiare il format della Coppa Italia? Non è una priorità in questo momento ma la Lega è sempre aperta a migliorare le cose. La Lega Serie B ci ha fatto alcune proposte, chiedendo per esempio di giocare in casa delle squadre di B le partite contro i club di A. Non sono previsti cambi immediati, ma siamo aperti all’ascolto. Certo il modello FA Cup è più lontano per un fatto culturale, per una diversità di approccio al gioco"