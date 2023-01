Scontri ultra Napoli-Roma, l’on Loizzo a CN24: "Condanna assoluta, incontrerò Gravina"

L’Onorevole Simona Loizzo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Come deputato della Lega ho iniziato un mio percorso di assoluta condanna verso i cori razzisti negli stadi. Ho fatto già un precedente appello a Gravina per mettere mano ed intervenire. Non riguarda solo il Napoli ma anche altre squadra. Il mio amore per il Napoli però mi porta a fare una crociata verso le squadre del Sud. Di cori razzisti ne sentiamo di tutti i tipi, verso i calciatori di colore e tanto altro. Sono contro ai cori razzisti. Un mio incontro con Gravina deve essere fondamentale per mettere a freno questa situazione, ci metterò tutto l’impegno possibile. Ci metterò davvero tutto l’impegno per quanto riguarda la violenza negli stadi e fuori, farò di tutto per questa legislatura. Ogni mezzo in mio possesso sarà utilizzato per fare chiarezza anche in merito gli scontri dei tifosi di Napoli e Roma".