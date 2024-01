Lega, l'ad De Siervo: "Nuova formula Supercoppa funziona, lo hanno capito anche i presidenti! Nostro calcio più interessante di altri"

Luigi De Siervo, ad della Lega Calcio, è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del pre-partita di Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Nuova formula della Supercoppa? E’ un bell’esperimento, presentiamo le quattro squadre migliori della scorsa stagione. E’ una modalità più varia che ci garantisce due belle semifinali ed una bellissima finale. E’ una formula che sta prendendo piede e funziona, le squadre ed i presidenti lo hanno capito venendo qui. Le strutture sono molto belle ed è un mercato nuovo che si sta aprendo, è un’area dove gran fetta della popolazione ha meno di 35 anni e si sta aprendo al calcio.

Come siamo visti noi italiani? Siamo un punto di riferimento al netto della mancanza di trofei importanti negli ultimi anni. Siamo molto più interessanti di altri campionati che hanno sempre le stesse squadre al vertice, è un mercato che cresce ed ha come obiettivo il mondiale del 2034. Questo mese si disputa anche la Supercoppa Spagnola oltre alla sfida tra Messi e Ronaldo, per far capire come il calcio si stia sviluppando ogni settimana qui in Arabia”.