Lega Calcio, De Siervo: "La serie A quest'anno è più avvincente. Vi presento la Virtual Assistant Coach per lo staff tecnico delle squadre"

Serie A - Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Complimenti a Gravina, Manicni ed a tutti i ragazzi ci hanno rifatto innamorare nuovamente della Nazionale. Siamo contenti che la serie A sia più incerta degli scorsi anni, è decisamente un torneo più avvincente dalla vetta fino alla lotta per non retrocedere. Virtual assistant coach? E' un aiuto in più che daremo alle squadre. In pratica è una tecnologia che metterà a disposizione dello staff tecnico una serie di info che ad occhio nudo non si riescono a percepire. E' utile per gli analisti. Domani ci sarà una riunione con arbitri, allenatori e capitani. Palreremo del Var. Al momento non ci sono proposte concrete per fare modifiche, l'obiettivo è portare a regime le regole attuale azzerando le polemiche sull'utilizzo del Var"