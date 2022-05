Lega Calcio, Casini e il Decreto Crescita: "La soglia di un milione anti democratica. Solo 5 club hanno contratti sopra il milione"

Questione Decreto Crescita, l'edizione odierna di TuttoSport riporta le ultime notizie in merito alle decisioni legislative:

"La soglia di un milione produce un effetto antidemocratico, fornendo un vantaggio solamente a chi ha più risorse – dice il presidente Lorenzo Casini all'Ansa – sarà un invito a spendere di più. Oggi ci sono appena cinque squadre con contratti sopra il milione. Non capisco perché le cifre fornite, ben comprese dal governo, siano state poi ignorate. E l'argomento per cui, con la soglia a un milione, si limita l'applicazione del bonus ai fuoriclasse è molto debole: l'unico effetto certo è che si favoriscono solo alcune squadre, a dànno della competitività dell'intero campionato".

Non c’è nessun punto di contatto tra i due approcci. Figc e Aic lavorano per aumentare le alternative per la Nazionale. La maggioranza della Serie A mette in primo piano il discorso economico. In controluce anche lo scontro politico. Nei giorni precedenti al voto, Casini e Claudio Lotito avevano fatto visita a Valentina Vezzali , sottosegretaria allo Sport, per chiedere un tetto più basso. Infatti l’ex campionessa di scherma aveva proposto un limite a 500mila euro. Troppo basso per non svuotare di senso l’emendamento. Così la mediazione è stata trovata a un milione.