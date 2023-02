Leeds, il presidente: "Ammiro De Laurentiis, che lavoro a Napoli! La squadra dà spettacolo e ha tagliato il budget"

Ultime notizie SSC Napoli - In un'intervista rilasciata a DAZN, ha parlato Andrea Radrizzani, attuale presidente del Leeds, commentando così il lavoro di De Laurentiis:

"Io sono un grande ammiratore del lavoro che ha fatto De Laurentiis a Napoli, soprattutto quest’anno. Tagliando budget, ma gestendo benissimo l’aspetto economico-finanziario della società: ha creato una squadra che dà spettacolo e che sta ottenendo ottimi risultati. Quindi bisogna lavorare sulle idee: seecondo me buttiamo troppi soldi, paghiamo troppo i giocatori e relativi cartellini. Bisogna lavorare di più sulle idee, tutta la Premier League è un po’ viziata, forse anche un po’ pigra. Si usano i soldi perché c’è tanta disponibilità, anche se non c’è la vera necessità di spenderne in queste quantità".