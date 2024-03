L’editoriale di Chiariello: "Vittoria fortunata, ma Napoli coraggioso: le avversarie per l'Europa sono solo due..."

Ai microfoni del Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus:

“Sette palle gol della Juve, la più produttiva dell’anno: squadra rimaneggiatissima, persino aggressiva come mai ha giocato in stagione, ha trovato però un Napoli coraggioso che ha ritrovato antichi concetti smarriti: difese preventive, aggressioni e riaggressioni alte, catene che lavorano incessantemente per liberare un uomo al cross e poi il genio del calcio. Il collezionista di gialli, ma non legge i thriller, li procura in campo: Khvicha Kvaratskhelia. Ne ha fatti ammonire due immediatamente, è stato imprendibile e ha trovato un gol con una coordinazione pazzesca.

E’ una vittoria fortunata? Si! Fortunosa? Anche, ma voluta fino alla fine. E non è un caso che firmare il gol vittoria è Raspadori, colui che sancì l’apoteosi dello scudetto dell’anno scorso tirando tra le gambe di Szczesny quel gol vittoria. E’ quello che quando Calzona gli dice ‘Te la senti di giocare lì’, risponde: ‘Mister, io sono a disposizione della squadra. Scelga lei, dove mi vuole io gioco’. Il Bologna che ha vinto a Roma con la Lazio di rimonta e vince a Bergamo di rimonta gioca due straordinari match point per la corsa Champions, in questo momento non sembra frenabile la sua corsa. L’Atalanta, invece, viene scavalcata anche dalla Roma di De Rossi. Ahi noi, Friedkin ci ha rovinato la stagione, finiva con Mourinno in grazia di Dio all’ottavo-nono posto e non se ne parlava più. Le avversarie del Napoli sono Roma e Atalanta. Questo Napoli guidato da Calzona ha tutto per poter rimontare".