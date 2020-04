Lecce, Donati: "Mi alleno con casse d'acqua, mi mancano lo stadio e i tifosi. Cerchiamo di tenere vivo lo spirito di squadra"

Notizie calcio - Ha parlato al sito ufficiale del Lecce Giulio Donati, come tutti da settimane fermo per l'emergenza Coronavirus:

"Io sto bene non sono preoccupato ma non va sottovalutata questa contingenza: sono certo che seguendo le regole presto ne usciremo. Io sono rimasto a Lecce, con la mia compagnia e nostra figlia: passiamo il tempo in casa, a tutto tondo, con cucina, TV, musica e videochiamate. In serata, invece di fare l’aperitivo, facciamo il giro delle chiamate per fare compagnia a persone che sono sole in casa. Seguo il programma di lavoro assegnato e cerco di stare attento ai carichi alimentari. La mia giornata tipo? Sveglia presto, colazione e poi la mia compagna accudisce la bimba mentre mi alleno. Faccio corsa vicino casa e rientro facendo degli esercizi che ci ha consigliato il preparatore. Mi sono adattato con casse d’acqua e altri oggetti che ho trovato in casa per allenarmi”.