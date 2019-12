Le Parisien, Berard: "Paris Saint-Germain, torna in auge il nome di Allan per il centrocampo"

Cristopge Berard, giornalista de Le Parisien, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"A fine agosto, Allan-PSG sembrava una pista ormai chiusa. Ma ultimamente le cose potrebbero essere cambiate. Il 2-2 di Madrid ha evidenziato alcuni problemi per il centrocampo francese. Leonardo e lo stesso Tuchel sentono il bisogno di aggiungere un nuovo tassello in mediana, e il nome di Allan è tornato in auge. Il PSG ha pochi uomini in quel ruolo, con i soli Verratti, Gueye e Marquinhos in mediana. E per lottare in Champions, potrebbero non essere abbastanza. La stagione scorsa, il Paris Saint-Germain era fortemente interessata al calciatore. Ma il presidente De Laurentiis avanzò delle pretese economiche spropositate".