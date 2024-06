Le Parisien, Berard a CN24: "Kolo Muani al Napoli? Giocherà con Kvara al Psg! Ora tocca ad ADL, offerta da 100 mln e ingaggio super"

Ultime calcio - Christophe Berard, giornalista de Le Parisien, ha parlato durante lo Speciale calciomercato in onda su CalcioNapoli24 Tv:

"Per il momento il mercato francese è fermo. Osimhen è una pista per il Psg ma si preferisce Kvaratskhelia che ha trovato un accordo e ha la voglia di giocare sotto la Torre Eiffel. Ora tocca a De Laurentiis decidere cosa fare. Il Lione è su Lindstrom ma va detto che il mercato francese è fermo per i diritti televisivi. Nessuno oggi sa quali saranno le tv: il presidente della Ligue 1 vole 1 miliardo, si accontenterà forse di 500mln. Il LIone è interessato ma, al momento, 20 milioni sono troppi. Novità potrebbero esserci novità la prossima settimana. Al momento c'è interessamento, forse offerta di 10-15 mln ci potrebbe essere ma è presto. Kolo Muani al Napoli? Ha fatto una brutta stagione ma due giorni fa ha dichiarato di voler giocare ancora a Parigi il prossimo anno e forse con Kvaratskhelia. De Laurentiis deve decidere, il georgiano prenderebbe 1 mln al mese a Parigi e ha già detto si. Il Psg può arrivare a 100mln".