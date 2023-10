Darko Lazovic ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine di Verona-Napoli:

"Abbiamo iniziato bene, ma poi siamo calati prendendo due gol in contropiede che non si possono prendere. In casa dobbiamo provare a vincere contro chiunque, non c'è tanto da parlare ma lavorare preparandoci al meglio per le prossime gare che sono difficili. Nelle ultime due gare abbiamo anche creato occasioni, bisogna essere più lucidi e tranquilli. Abbiamo perso un'altra gara, non è una bella situazione"