Lazio, Tare: "La Champions sarebbe fondamentale per noi, siamo venuti a Napoli per vincere! Superlega? Il calcio è dei tifosi"

Ultime notizie calcio Napoli - Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Champions è fondamentale per il club, tenendo anche conto del momento che vive tutto il mondo. Qualificarci in Champions sarebbe fondamentale. Ci sono i presupposti per riuscirci ma non è tutto nelle nostre mani, servirà una grande impresa. Siamo venuti qui a Napoli per vincere. Sarà fondamentale il gioco di squadra, abbiamo vinto spesso anche nel finale con tenacia, voglia e determinazione e questo mi fa ben sperare. Quando torna Simone Inzaghi ci sarà anche la firma per il rinnovo. Simone è una persona molto vivace e nervosa. E' chiuso in gabbia, siamo in contatto quotidiano ed ha fatto un buon lavoro anche da casa visti i risultati. Milinkovic-Savic? Abbiamo fatto una grande Champions League e questo mi fa ben sperare, è stato fatto un lavoro di tanti anni che si è coronato poi con la qualificazione agli ottavi. E' un percorso lungo e serve tanto lavoro, passando anche per degli errori. Sarebbe fondamentale rientrare in Champions anche per la crescita futura. Superlega? E' stata una settimana travolgente per tutti noi, il calcio è della gente e vive di emozioni e passioni. Questo non bisogna mai perderlo e le cose sono state sistemate in fretta. Deve essere un momento di riflessione per il calcio europeo ma anche mondiale. Per il bene del calcio va fatta chiarezza, cosa che è mancata questa settimana".