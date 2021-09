Lazio, Sarri: "Saelemaekers ha sbagliato, ma Ibra gli ha fatto chiedere scusa. Dobbiamo perdere giocando il nostro calcio"

Notizie - Maurizio Sarri della Lazio ha parlato al termine di Milan-Lazio e dell'episodio che gli è costato il cartellino rosso:

"Sono successe cose da campo, nulla di particolare. Saelemaekers ha fatto un gesto che non doveva fare poi però Ibrahimovic è intervenuto e ha fatto si che chiedesse scusa. Per cambiare il modo di giocare bisogna cambiare il modo di pensare. Certe volte mezzo secondo è decisivo, noi per ora in questo siamo un poco in ritardo. La squadra deve capire che dobbiamo perdere le partite ma giocando il nostro calcio, dobbiamo abituarci a difendere nella metà campo avversaria. Dopo la sosta non è mai facile, ".