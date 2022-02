Lazio, Sarri irritato: "Ho 63 anni, le vostre sono solo trappole!"

C’era attesa in casa Lazio per la conferenza di Maurizio Sarri:

Ultime calcio

Il mercato non è andato secondo i piani…

“Ti risparmio la fatica di concludere la domanda. Il mercato si è concluso, stop. Inutile parlarne. Qualsiasi tipo di discorso si può ritorcere contro la squadra. Quindi non c’è più niente da dire, dobbiamo fare meglio con questi giocatori e sono convinto che possiamo farcela. Non devo dare alibi ai giocatori”.

Ha sentito Lotito?

“S, due o tre giorni fa. È un rapporto molto diretto. Gli dico quello che penso e lui lo stesso. Se è vero che sono scontento? Non cado nelle trappole, ho 63 anni”.