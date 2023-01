Lazio, Sarri: "Ho perso un campionato con 91 punti, non è mai successo"

Maurizio Sarri della Lazio parla in conferenza stampa in vista della prossima partita di Serie A con la Fiorentina. Il tecnico ex Napoli risponde ad una domanda facendo riferimento anche a quando era sulla panchina degli azzurri.

Alla domanda sulla possibile qualificazione in Champions con la media punti di 73 Sarri ha risposto così:

"Stai parlando con uno che ha perso un campionato con 91 punti, non è mai successo. Della media me ne faccio poco. La competizione aumenta le prestazioni di tutte, poi i punteggi dipendono dalla quota salvezza. Se continuano a fare i punti, le soglie si alzano. Ogni campionato ha una storia a sé".