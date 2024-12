Lazio, Mandas in conferenza: "Potevo fare meglio sul tiro di Neres in occasione del gol di Simeone. Ottimo rapporto con Provedel"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Lazio-Napoli di Coppa Italia con le dichiarazioni live del giocatore della Lazio Christos Mandas.

Lazio-Napoli: conferenza giocatore Lazio

Di seguito in conferenza stampa il giocatore della Lazio Christos Mandas dopo Lazio-Napoli. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa.

Com'è il rapporto con Provedel?

"Con Ivan ho un grande rapporto. Lui mi aiuta e io lo aiuto, anche Furlanetto è un bravo ragazzo, parla sempre bene ed è sempre felice. Ci aiuta tanto anche lui".

Perché hai preso quel gol sta sera?

"Potevo parare meglio sul tiro di Neres. Ho visto la palla all'ultimo momento, da domani ci lavorerò sopra insieme al preparatore dei portieri. So che posso fare di più. Questa è la vita del portiere".

Sei contento del tuo ruolo nella Lazio?

"Sì, sono felice qui. Anche per i miei compagni è meglio che io sia sereno, mi faccio sentire più sicuro di me. Sono sempre pronto per giocare. Io voglio continuare così per aiutare la squadra"