Lazio, Milinkovic-Savic: "Paragone con Hamsik? Devo lavorare tanto per arrivare al suo livello"

Ultime notizie calcio - Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Lazio Style Channel:

"Mi sento bene, vedremo nei prossimi giorni, saranno allenamenti intensi. Sono felice di essere qui, eravamo fermi da un mese e mezzo, mi mancava tutto questo. Stiamo subito lavorando con il pallone, qualcosa in campo cambierà perché ci sarà un altro modulo, il 4-3-3 al posto del 3-5-2, seguirò le direttive del mister Sarri. Giocheremo più palla a terra, non vedo l'ora di iniziare.

4-3-3 - "Qualcosa per me cambierà, ma sono pronto a fare quello che mi chiede il mister. Con il 3-5-2 ho fatto il massimo, ma con un nuovo modulo vedrò dove posso migliorare. Il mister mi ha detto che si giocherà molto palla a terra. Cercherò comunque di fare il mio, come facevo prima".

LEADER – "Sono qui da sette anni e quindi ci sta che mi sento un po’ leader. Cerco di aiutare i giovani e i nuovi. Sono qui da molto tempo e spero di restare per molto. Record di gol? Ci provo".

TIFOSI – "I tifosi ci mancano, speriamo che con il nuovo anno possano tornare allo stadio. In questi 18 giorni di ritiro cercheremo di imparare tutto il prima possibile. Ci saranno molti cambianenti, abbiamo già iniziato ieri pomeriggio per abituarci a tutto. Io mi metto sempre a disposizione degli allenatori, dando sempre il massimo ogni anno".

HAMSIK – "Sicuramente sono simile a lui, ma devo lavorare tanto per arrivare al suo livello".