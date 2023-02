Adam Marusic, terzino della Lazio, ha parlato della prossima sfida contro il Napoli di venerdì, ai microfoni di DAZN:

"Napoli? Penso che loro sono in questo momento la squadra pi√Ļ forte d'Europa per me. Giochiamo l√¨, in casa loro: dobbiamo prepararla bene, dobbiamo giocare con tante motivazioni ed esser concentrati. Andiamo a giocare e vediamo che succede!"