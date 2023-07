Lazio, Lotito: "Zielinski? I giocatori li scelgo io: quando vedrete i giocatori parlerete"

Claudio Lotito ha fatto visita alla Lazio nel corso del ritiro a Auronzo di Cadore. Il presidente ha raggiunto la località veneta per incontrare la squadra e il sito LaLazioSiamoNoi.it gli ha chiesto di Zielinski:

"Zielinski? I giocatori li scelgo io. Quando vedrete i giocatori parlerete. Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l'ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Sanabria o Castellanos? Di che parliamo. Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti".