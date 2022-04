Lazio, Lotito risponde ai tifosi: "Proteste solo per chi non sarebbe venuto lo stesso allo stadio, solo 4 gare l'anno hanno questi cosi"

Serie A - Il presidente della Lazio Claudio Lotito risponde alla polemica dei tifosi sul caro biglietti per la gara contro il Milan: "Ognuno faccia ciò che si sente, se ha la coscienza a posto - replica il presidente Lotito, quest'oggi, tramite l'intervista a Il Messaggero -. A me tutto questo baccano sembra solo un pretesto da parte di chi non sarebbe comunque venuto allo stadio o di chi sinora è venuto soltanto per fare cori contro il sottoscritto. Il caro biglietti era previsto da inizio anno, succede da sempre per 4 gare di cartello in tutta la stagione. Per il resto siamo la terzultima società d'Italia per i costi da botteghino".