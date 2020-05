Serie A - Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Adnkronos dopo commentando la ripresa del calcio:

“Non è la vittoria di Lotito ma quella di tutto il calcio italiano. Sono sicuro che con questa ripartenza il nostro calcio saprà mantenere quell’elevato standard di qualità che gli è riconosciuto in tutto il mondo. Quello italiano è uno dei campionati più importanti”.