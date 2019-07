Lazio, Lotito: "Juve favorita? Vogliamo colmare il gap con le idee"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto dichiarato sulla lotta scudetto:

E' sempre la Juventus la squadra da battere?

"La Juventus è un grande club, che ha potenzialità economiche superiori a quelle delle altre. Ma io sono convinto che il gap economico può essere colmato attraverso le idee e l'organizzazione. Siamo cresciuti molto in termini di strutture e organizzazione e negli ultimi anni, dopo la Juventus, la Lazio è la squadra che ha vinto più di tutte le altre. E' successo in Inghilterra, non vedo perché non possa succedere anche in Italia".